مستوطنون يعدمون 700 شجرة كرمة شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعدم مستوطنون مساء أمس السبت، 700 شجرة عنب (كرمة) من أراضي منطقة بلوطة عويس شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مساحتها 12 دونماً تقريباً، وتقع في منطقة بلوطة عويس، بجانب الشارع الالتفافي المسمى (60) شرق الخليل، لأبناء المرحوم نعيم شكري أبو رجب التميمي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأوضح أصحاب الأرض، أن المستوطنين، الذين نفذوا جريمة إعدام أشجارهم المثمرة بواسطة منشار آلي، خطوا شعارات على جدران الأرض باللغة العبرية منها "عائدون إلى كل مكان" و"لا للإرهاب الزراعي".يذكر، أن مستوطنين أعدموا خلال الأيام القليلة الماضية نحو 1000 شجرة (كرمة) من أراضي بلدة حلحول شمال الخليل.