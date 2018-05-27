قتلى وجرحى بمشاجرة في سجن شمال العراق

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية عراقية، بأن سجناء قتلوا وأصيب آخرون أمس السبت، في سجن إصلاحي في محافظة دهوك شمال البلاد، إثر مشاجرة عنيفة وقعت بين السجناء.وذكرت المصادر، أن المشاجرة وقعت بسجن "زركا" في إقليم كردستان العراق، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 10 بجروح متفاوتة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأدى الشجار العنيف إلى إصابة مدير السجن بجروح، وصفت بالطفيفة.وتم نقل السجناء المصابين إلى مستشفى الطوارئ في دهوك، فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث.