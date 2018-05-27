ماكين يعترف أخيرا بأن الحرب على العراق كانت خطأ

رام الله - دنيا الوطناعترف جون ماكين السيناتور الأمريكي في كتاب مذكراته الجديد، بأن حرب العراق كانت خطأ وأنه يتحمل جزءا من اللوم بسبب ارتكابها .ونقلت صحيفة (بولتيكو) عن ماكين قوله في كتابه الجديد: "إن الحرب في العراق التي ناديت من أجل إطلاقها لا يمكن الحكم عليها على أنها أي شيء آخر سوى أنها كانت خطأ، وخطأ خطيرا جدا، ويجب أن أتحمل نصيبي من اللوم عليها".وأوضح ماكين في كتابه أنه يدرك أن السبب الرئيس لغزو العراق عام 2003 وهو أسلحة الدمار الشامل لدى صدام حسين "كان خطأ"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك من داع لـ"إزهاق الأرواح والإخلال بالأمن".وأشارت الصحيفة إلى أن ماكين كان من أشد المتحمسين لغزو العراق حتى بات واضحا لديه أن نية الولايات المتحدة المعلنة بإحلال الديمقراطية "المزعومة" في العراق لم تكن غير واقعية فحسب، بل كانت ستودي بمئات الآلاف من الأرواح.وقال ماكين الذي يعاني من مرض خطير (سرطان الدماغ): "لقد خرجنا من حرب فيتنام واقتنعت بصراحة أننا قادرون على النصر في حرب العراق وفعلنا ذلك، انتصرنا في حرب العراق بعد اتباع استراتيجية زيادة عدد القوات، وضحيت من أجلها بكل شيء بما في ذلك طموحاتي الرئاسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار ماكين في مذكراته إلى معارضته للرئيس الأمريكي في كثير من قراراته ومنها تعيين جينا هاسبل لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إذ حث ماكين زملاءه أعضاء مجلس الشيوخ على رفض ترشيح هاسبل لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية بسبب تاريخها وضلوعها في عمليات تعذيب السجناء والمعتقلين.