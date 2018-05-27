مصرع 16 عنصرا من الحوثيين في مواجهات بمحافظة البيضاء

لقي 16 عنصرا من جماعة الحوثي مصرعهم امس السبت، في موجهات اندلعت مع قوات دعم الشرعية اليمنية بمحافظة البيضاء، بحسب ما أفادته مصادر عسكرية.





رام الله - دنيا الوطنواندلعت معارك عنيفة في منطقة الفقراء ومفرق الملاجم وسد فضحة والقرحاء الصغيرة، إثر هجوم للمتمردين على قوات الشرعية التي تصدت لهم بقوة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ودمرت مقاتلات التحالف العربي عربة عسكرية لجماعات الحوثي كانت تتمركز أمام مفرق الجريبات ببلاد الملاجم، كما استهدف طيران التحالف تعزيزات ومواقع للجماعات الحوثي بين منطقتي الوهبية وحوران.ومشطت قوات التحالف بعض المواقع الملاصقة للخط الإسفلتي الاستراتيجي الموصل إلى مفرق العريف بمديرية الطفة، ومفرق مديرية ناطع - عقبة القنذع التابعة لمديرية نعمان والمؤدية إلى بيحان بشبوة.واستعادت قوات الشرعية أيضا السيطرة على منطقة الجمرك القديم في مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية بعد معارك عنيفة مع جماعات الحوثي.وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية شنت هجوما واسعا على مواقع جماعات الحوثي في الجمرك القديم أعقبه معارك ضارية انتهت باستعادة السيطرة عليه وتحرير عدد من المناطق المجاورة له وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة حرض والتمركز في نقطة مجمع عزيز.ويأتي هذا التقدم بعد ساعات من استعادة السيطرة على جبل الإشارة الإستراتيجي والجبال المطلة على الطريق الإسفلتي الرابط بين خط صعدة والمزرق في حجة، والسيطرة على قرى المدب الغرزة شرقي حرض، حيث أصبح معسكر المزرق تحت مرمى نيران قوات الشرعية.