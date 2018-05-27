فيديو: مشاهدة المباريات ضمن طقوس ليالي رمضان عند الغزيين































خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشأظهرت عدسة "دنيا الوطن"، ضمن تغطيتها المستمرة لليالي شهر رمضان، الصورة الحقيقية لأوضاع المواطنين في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وسوء الأوضاع المعيشية المستمرة.وتزامن هذا التقرير، مع موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا، حيث توجه المواطنون هرباً من أجواء الحر وانقطاع الكهرباء، إلى الساحات العامة والكافيهات الشعبية لحضور المباراة، والتفريغ من حالة الكبت التي أصيبوا بها جراء استمرار الأوضاع الصعبة.وعبر المواطنون خلال لقاءاتهم لـ "دنيا الوطن"، عن حالة الإحباط الشديدة التي يواجهونها، جراء الظروف الصعبة التي تمر بها غزة من كل الاتجاهات، فيما اعتبروا أن الخروج لشواطئ البحر والكافيات يخفف من تلك الأجواء.