حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) بالقدس بعد العثور على ثقف في جدارها
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) شرقي مدينة القدس، بعد العثور على ثقب في جدار المستوطنة.
وأوضح الموقع، أنه تم تنشيط صافرات الانذار، وطُلب من السكان البقاء في منازلهم.
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) شرقي مدينة القدس، بعد العثور على ثقب في جدار المستوطنة.
وأوضح الموقع، أنه تم تنشيط صافرات الانذار، وطُلب من السكان البقاء في منازلهم.
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