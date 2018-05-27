مناشدات لبوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة

رام الله - دنيا الوطنناشد سياسيون ومثقفون وجامعيون في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـ"التخلي عن العهدة الخامسة"، وعدم الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2019.وجاء في رسالة موجهة للرئيس الجزائري نحن الموقعون ندعوكم لاتخاذ القرار الوحيد الذي يمكنه أن يفتح حقبة جديدة للبلاد، حيث توضع المصلحة العامة فوق مصلحة الأشخاص: ألا وهو تخليكم عن العهدة الخامسة.وتضمنت الرسالة أيضاً: نتائج السياسات المنتهجة تحت وصايتكم كانت بعيدة كل البعد عن تلبية الطموحات المشروعة للجزائريين. حكمكم.. أنشأ في نهاية الأمر نظاما سياسيا لا يستجيب للمعايير الحديثة لدولة القانون.ومن الموقعين على الرسالة بحسب (فرانس برس)، رئيس الحكومة الأسبق والمعارض البارز أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي الذي كان في طليعة الرافضين للولاية الرابعة، مع الناشطة السياسية الطبيبة أميرة بوراوي صاحبة شعار بركات بمعنى كفى.وضمت القائمة أيضا الروائي المشهور باسمه المستعار ياسمينة خضراء (محمد مولسهول) والأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع ناصر جابي.وتابع الموقعون: سنكم المتقدم وحالتكم الصحية.. يدعوانكم للاعتناء بنفسكم والتخلي عن حمل العبء الثقيل والشاق لشؤون الدولة.