الصين تستعرض عضلاتها العسكرية بـ"مناورة جوية معقدة"

رام الله - دنيا الوطننفذ طيارون هبوطا ليليا، السبت، على أول حاملة طائرات تملكها الصين، وذلك في أحدث إشارة إلى حملة بكين لتحديث قواتها المسلحة.وقالت صحيفة (تشاينا ديلي) الرسمية الصينية، إن طيارين مقاتلين نفذوا الهبوط بحسب شريط مصور نشرته البحرية الصينية.وبينت الصحيفة أن الطيارين الذين يقودون طائرات من طراز (جيه-15) هبطوا ليلا على حاملة الطائرات (لياونينغ).وقالت: "إن الهبوط كان مناورة معقدة مثلت وثبة كبرى صوب اكتساب قدرة قتالية كاملة".ونقلت (رويترز) عن (تشاينا ديلي) السبت أن مقاتلات صينية نفذت مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة.وتكثف الصين مناوراتها البحرية وسط توترات متصاعدة مع تايوان.وفي الشهر الماضي ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ أكبر عرض عسكري للبحرية حتى الآن، ضم 76 مقاتلة وأسطولا من 48 سفينة حربية وغواصة.