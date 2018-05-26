طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عدة غارات على أهداف في رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.وأوضحت مصادر محلية، أن بعض الغارات استهدفت موقع الحشاشين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وموقع عين جالوت غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، التابعين للمقاومة الفلسطينية.بدوره، أفاد متان تسوري، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن سلسلة انفجالات تُسمع الآن في منطقة غلاف غزة.من جانبه، أكد موقع (0404) الإسرائيلي، أن قصف الطائرات الإسرائيلية، جاء رداً على تسلل مجموعة تابعة لحركة حماس إلى موقع عسكري على الحدود الشرقية لقطاع غزة، على حد زعمه.المتحدث باسم جيش الاحتلال قال: "قبل بضع دقائق هاجمنا أهدافاً في مجمع عسكري لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وقد نُفذ الهجوم رداً علي اختراق السياج ومحاولة إلحاق الضرر بالمرافق الأمنية في الأراضي "الإسرائيلية" في وقت سابق من اليوم"، على حد ادعائه.