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الأردن وروسيا توقعان اتفاقية بناء مفاعل نووي صغير

الأردن وروسيا توقعان اتفاقية بناء مفاعل نووي صغير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت كل من الأردن وروسيا، السبت، اتفاقية يشرع بموجبها الجانبان، بتنفيذ دراسة جدوى مشتركة لبناء مفاعل نووي روسي من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة في المملكة.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، في بيان لها، إنها وقعت الاتفاقية مع شركة (روس آتوم) الروسية في الـ 24 من أيار/مايو الجاري، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وبحسب البيان، فإن الاتفاقية تأتي في إطار قرار أردني- روسي بتركيز الجانبين على التعاون في مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة، وذلك استكمالاً للتعاون والدراسات التي أنجزها الجانبان، فيما يتعلق بمفاعلات الطاقة النووية الكبيرة.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بيانها، أن الجانبين يتطلعان للفائدة التي ستعود عليهما من خلال التعاون في مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة، ومدى حيوية وإمكانية استخدام هذا النوع من المفاعلات في المملكة، نتيجة التغير في سوق الطاقة الأردني.

من جهتها، قالت (روس آتوم) بحسب البيان: إن تكنولوجيات المفاعلات الصغيرة المدمجة، ستصبح واحدة من أهم أولوياتنا في طريق تطوير سوق الطاقة العالمي.

يشار في هذا الصدد إلى أن روسيا والأردن، يتعاونان بشكل مستمر ووثيق في مجال تطوير الموارد البشرية، فقد استقبلت الجامعة الوطنية الروسية للبحوث النووية في العاصمة موسكو حوالي 100 طالب أردني في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، في إطار التعاون بتنفيذ البرنامج النووي الأردني الذي تطمح المملكة بإنجازه.

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