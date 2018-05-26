مناشدة للرئيس عباس لإجراء عملية جراحية لطفل مريض بالسرطان

كنت أسكن في بيت للإيجار، منذ سنوات عديدة، ومع بداية سنة 2018، أسكن مع أهلي، لعدم تمكنني من دفع الايجار لصاحب البيت، ولدي طفل اسمه "محمد" عمره أربعة سنوات، يعاني من مرض السرطان، وبعد عدة تحاليل تبين أنه حميد، وعندما يبلغ عمره العاشرة سيتم استئصاله، ولدي ابن أخر اسمه "أيوب" عمره تسع سنوات، يعاني من تشوهات خلقية وضيق في التنفس، ومشكلة في النمو؛ بسبب استنشاق والدته وهي حامل به للفسفور الذي أطلقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2008.









رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن هاني خالد أبو شعيب، متزوج ولدي تسعة أفراد، أسكن مع أسرتي في غرة على سطح بناية في قطاع غزة بحي الشعف، موظف لدي السلطة الفلسطينية، وأسير محرر منذ عام 1999، ضمن تحرير (400) أسرٍ، وضعي المعيشي والاقتصادي صعب جداً لا يتحمله أحد.ذهبت إلى الدكتور لعلاج ابني "أيوب"، واجراء عملية جراحية له، فقال لي هذه العملية صعبة جداً لا يمكن اجرائها هنا؛ بسبب خطورتها، إضافة إلى أنها غاليه الثمن.لذا أناشد الرئيس محمود عباس، وأصحاب القلوب الرحيمة، إلى النظر بعين الرحمة لابني "أيوب" واجراء العملية له، لأنني لم أستطيع النظر إليه كل ليلة وهو يتعذب، ويصعب عليه التنفس.جوال والدة هاني/ 0599632217