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العثور على 900 جثة ضمن مقابر جماعية في الرقة

العثور على 900 جثة ضمن مقابر جماعية في الرقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة إعادة إعمار الرقة أنها عثرت منذ بداية العام الجاري على 900 جثة ضمن مقابر جماعية داخل المدينة، تعود لأشخاص قتلهم مسلحو تنظيم الدولة.

وقالت اللجنة في بيان، أمس الجمعة، إنه "منذ يناير الماضي وحتى الآن، أسفرت عمليات البحث عن العثور على 900 جثة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح عضو لجنة إعادة إعمار الرقة، عبدالرؤوف أحمد أن "غالبية الجثث تعود لأطفال ونساء يصعب التعرف على هوياتهم".

وحسب المعلومات الأولية، فإن الجثث تعود لأناس حاولوا الفرار من الرقة، إلا أنهم قتلوا على يد مسلحي تنظيم الدولة.

وتتبع لجنة إعادة إعمار الرقة مجلس الرقة المدني الذي أسسته "قوات سوريا الديمقراطية" في عام 2017، بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم الدولة منها، ويضم أكثر من 100 عضو من سكان الرقة.

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