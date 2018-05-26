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مقتل العشرات من جماعات الحوثي في معارك بجبهة حرض

مقتل العشرات من جماعات الحوثي في معارك بجبهة حرض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل العشرات من عناصر جماعات الحوثي في معارك بجبهة حرض، السبت، واستعادت قوات الشرعية السيطرة على مواقع جديدة شرق المدينة في محافظة حجة، وسط انهيار دفاعات الحوثيين.

واستعادت قوات الشرعية السيطرة على جبل الإشارة الاستراتيجي، والطريق الرابط بين صعدة والمزرق في حجة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تمكنت من تأمين جبل الإشارة والجبال المطلة على الطريق الإسفلتي الرابط بين خط صعدة والمزرق في حجة، كما تمت السيطرة على المدب الغرزة شرقي حرض، وأصبح معسكر المزرق تحت مرمى نيران قوات الشرعية.

وأسفرت المعارك عن تكبيد جماعات الحوثي خسائر بشرية كبيرة، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

ونزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني عشرات الألغام الأرضية والعبوات التي زرعتها الجماعات في محاولة فاشلة منها لوقف تقدم قوات الشرعية.

وانسحبت جماعات الحوثي بحسب مصادر ميدانية من منطقة الحسينية مع تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، كما تم تطهير مزارع عدة من جماعات الحوثي في جبهة الساحل الغربي.

ويأتي هذا التقدم الميداني الكبير لقوات الشرعية بعد إحكام السيطرة على مفرق الجاح المؤدي إلى الحسينية وغليفقة والدريهمي.

كما تقدمت المقاومة اليمنية في المحور الآخر المحاذي للشريط الساحل عند مفرق زبيد باتجاه مركز مديرية، وسط انهيار دفاعات الحوثيين الذين قتل منهم العشرات في المواجهات المستمرة بجبهة الساحل الغربي.

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