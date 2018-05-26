رئيس كوريا الجنوبية يلتقي كيم جونغ اون في المنطقة منزوعة السلاح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جاي ان التقى زعيم الشطر الشمالي كيم جونغ اون السبت في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد قمته مع بيونغ يانغ لا يزال ممكنا.وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن الزعيمين أجريا محادثات استمرت لساعتين في قرية بانمونجوم الحدودية حيث "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم (الذي توصلا إليه الشهر الماضي) وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، بحسب ما صحيفة (القدس).