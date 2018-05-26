شؤون فلسطينية

الوطنية موبايل وجامعة بيرزيت تكرمان الطلبة المتفوقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا​

الوطنية موبايل وجامعة بيرزيت تكرمان الطلبة المتفوقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا​
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقامت كلية الهندسة والتكنولوجيا حفلًا لتكريم طلبتها المتفوقين، اليوم السبت، في قاعة كمال ناصر بجامعة بيرزيت، وبرعاية من شركة الوطنية موبايل إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية.

وحضر حفل التكريم عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الدكتور خالد أباظة، وعدد من مدراء دوائر الكلية، ومدير عام الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في شركة الوطنية موبايل شادي القواسمي.

وبهذه المناسبة، عقب الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل الدكتور ضرغام مرعي: "نحن في الوطنية موبايل نعطي اهتمامًا خاصًا لفئة الشباب، الذين نعول عليهم بناء دولتنا المستقلة، وقيادة المستقبل، وكيف لذلك أن يكون إن لم نقف مع طلبة الجامعات والخريجين لتمكينهم ومساعدتهم للانطلاق إلى سوق العمل".

وفي ذات السياق أكد مرعي "أن الوطنية موبايل تحرص أن تكون لها بصمة مميزة دومًا في دعم المسيرة التعليمية على كافة الأصعدة، ونفتخر بشراكتنا مع جامعة بيرزيت السباقة في تقديم الكثير لطلبتها المميزين، كما وإن الشراكة والعلاقة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، هي خير دليل على  اهتمامنا بدعم المسيرة التعليمية".

ومن جانب آخر، تمنى د. مرعي أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق لكافة طلبة الثانوية العامة، الذين توجهوا اليوم إلى مقاعد أول امتحان لهم.

إلى ذلك، أشاد د. أباظة بالمجهود العظيم الذي يبذله طلبة الجامعة وخصوصاً طلبة الهندسة، وشكر فيهم سعيهم المستمر للابداع وتقديم الأفكار الجديدة، وترجمتها لمشاريع ملموسة، يستفيد منها المجتمع الفلسطيني.

كما وتخلل الحفل تكريم الطلبة المتفوقين والإعلان عن مشاريع التخرج الفائزة بكافة تخصصات الكلية، وبعض الفقرات الفنية والشعرية من طلبة الكلية.

ومن الجدير بالذكر، أن الوطنية موبايل هي مشغل الاتصالات الأحدث في فلسطين، وإحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، وهي راعية كرة القدم الفلسطينية، كما أن الشركة صاحبة أكبر رأسمال مسجل في سوق فلسطين للأوراق المالية.

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