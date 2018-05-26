الدفاع الجوي الإيراني: ليس بإمكان أي طائرة معادية اختراق أجواء البلاد

فرزاد إسماعيلي

رام الله - دنيا الوطنقالقائد الدفاع الجوي الإيراني: "هناك 3700 نقطة للدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد"، مؤكدا أنه ليس بإمكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد.وفي تصريح له اليوم السبت في مدينة املش بمحافظة جيلان شمال ايران، قال اسماعيلي بشأن الاتفاق النووي، إن "إجراءات الحظر (الأميركية) تجعل إيران اكثر قوة وصلابة ونحن لا نشعر بأي هاجس تجاه خروج الأميركيين من الاتفاق النووي"، حسبما أفادت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء.وأشار إسماعيلي إلى أن الولايات المتحدة ومنذ بداية الاتفاق النووي لم تكن حاضرة فيه، قائلا: "إن إجراءات الحظر الأميركية ضد ايران لا تأثير لها إطلاقا على البلاد بل ستجعل شعبنا أكثر عزما وإرادة".واعتبر قائد الدفاع الجوي الإيراني أن بلاده "من الدول المتفوقة في العالم في المجال الدفاعي"، وأضاف إن "اقتدار البلاد العسكري لا يخضع لأي تفاوض".