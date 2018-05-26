الحوثيون يعلنون استهداف مطار "أبها" السعودي بطائرات مسيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، استهداف مطار "أبها" الدولي في عسير جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة: "إن سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبها في عسير".وأضافت نقلا عن مصدر في سلاح الجو المسير، لم تحدد هويته، قوله: "الملاحة من وإلى مطار أبها توقفت بعد استهدافه بعدة غارات".وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر تقريبا التي يقول فيها الحوثيون انهم استهدفوا مطار "أبها" بطائرات مسيرة.ففي 11 نيسان/ابريل الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار "أبها" بطائرات (قاصف 1) المسيرة.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في حينه، اسقاط "طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية" كانت تحاول استهداف مطار ابها.وتتعرض المناطق الجنوبية السعودية الحدودية مع اليمن بشكل شبه يومي منذ 25 آذار/مارس الماضي، موعد مرور ثلاثة أعوام على تدخل التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن، لقصف مكثف بالصواريخ طال العاصمة الرياض.وتعلن الرياض على الدوام اعتراض هذه الصواريخ وتدميرها.وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن منذ آذار/مارس من العام 2015، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.