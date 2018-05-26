إسرائيل تدرس إدخال مولدات كهرباء لقطاع غزة بنظام (GPS)

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن إسرائيل قررت السماح بإدخال مولدات كهرباء إلى قطاع غزة، بعد سنوات من المنع الأمني الذي فرضته على ذلك.



ونقلت القناة، عن وزير الشؤون الإقليمية تساحي هنغبي قوله: إنه سيتم إدخال تلك المولدات مع وضع نظام GPS عليها بهدف منع نقلها إلى الأنفاق.





يشار إلى أن سلطات الاحتلال، قللت في السنوات الأخيرة من إدخال المولدات الكهربائية إلى غزة، ونتيجة لذلك زاد النقص في الكهرباء بغزة، ونقص في قطع الغيار.