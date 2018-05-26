فيديو: أبو عمشة يناشد الرئيس عباس ووزير الصحة لعلاج طفلته

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن/ خالد رائد أبو عمشة، متزوج وأسرتي مكونة من خمسة أفراد، وأسكن في بيت حانون، لدي ابنتي الطفلة اسمها "مي" تعاني من مشاكل في رئتيها ودماغها، في عام 2014 ذهبنا لفحصها وتبين ان دمعا مرتفع جداً، ولديها تشوه داخلي في الرئتين.ورغم أنها سافرت وأجرت عدة عمليات لها في أكثر من مستشفى، ما زالت تعاني ابنتي من نقص في الأوكسجين، كل فترة وجيزة إلى أن وصل (من 57-إلى 60)، وتشنجات، وفقدان لحظي للبصر، كما وأجريت لها عملية في الدماغ، بسبب وجود التهابات، وأكثر من عملية في الرئتين، وهي تتعرض في أي لحظة لجلطة.أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد، للنظر إلى حالة ابنتي التي أكاد أن اقفد ابتسامتها، والإسراع في تحويلها واجراء عملية زراعة رئة لها، لكي تتعافي، وتتمكن العيش بكرامة كباقي الأطفال.