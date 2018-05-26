شؤون فلسطينية

فيديو: ساحة السرايا بغزة تتحول لمخيم للعائلات المُشردة

فيديو: ساحة السرايا بغزة تتحول لمخيم للعائلات المُشردة
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
تحولت ساحة السرايا وسط مدينة غزة، إلى مخيم للعائلات المشردة، بسبب تراكم إيجارات البيوت عليهم، دون إيجاد مأوى لهم، سوى خيمة بسيطة لا تصلح للعيش الآدمي.

واشتكى المشردون، من قلة الإمكانيات لديهم، ونفاذ كل ما يصلح لسد رمق أبنائهم الأطفال، والأمر الصعب كان في عجزهم عن على تسديد أجرة منازلهم، فكانت نهايتهم خيمة دون راعٍ لهم.

وناشدت العائلات المشردة، الرئيس محمود عباس، والحكومة، ولجان الزكاة، والفصائل، وأهل الخير، بأن ينظروا نظرة عطف وإنسانية إلى أوضاعهم، التي لم ترَ غزة مثلها من قبل، بحسب قولهم.

ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، حالة المواطنين في الخيم المقامة بساحة السرايا، واستطلعت آراء المواطنين، حيث كانت الظروف صعبة ومأساوية.

 

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