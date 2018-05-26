فيديو: اندلاع خمسة حرائق بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة: إن خمسة حرائق اندلعت في حقول زراعية بمستوطنات غلاف غزة، بفعل طائرات ورقية حارقة محملة بالمواد الحارقة، تم إرسالها من قطاع غزة.



وأوضحت القناة السابعة، أن الحرائق اندلعت عصر اليوم في أحراش كيبوتس (نير عام) وفي أحراش كيبوتس (بئيري)، وحريقين آخرين في حقول زراعية في كيبوتس (كيسوفيم)، والأخير في منطقة حرشية قرب موقع أبو مطيبق العسكري.وأشارت القناة، إلى أنه وبسبب حالة الطقس، توسعت النيران بسرعة، في كيبوتس (كيسوفيم)، ولم تستطع عدة طواقم من الدفاع المدني الإسرائيلي، إخمادها أو السيطرة عليها.