شؤون فلسطينية

صحيفة: حماس تلقت عروضاً لاتفاق شامل مع إسرائيل

صحيفة: حماس تلقت عروضاً لاتفاق شامل مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس) المحلية، نقلاً عن مصادر في حركة (حماس) رفض الحركة ربط قضية رفع الحصار عن قطاع غزة بقضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، لافتةً إلى أنها مصرة على موقفها من فصل القضايا عن بعضها، والعمل على حلها على مراحل.

وأوضحت الصحيفة، أن حركة حماس، تلقت عدة عروض لمحاولة التوصل لاتفاق شامل بينها وبين إسرائيل برعاية الأطراف التي قدمت تلك العروض، مشيرةً إلى أن هناك مقترحات من ثلاثة أطراف عربية وأخرى غربية ودولية لمحاولة الوصول لتفاهمات، يمكن البناء عليها للبدء باتفاق، يمكن أن تدعمه كافة الدول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جميع العروض تتمحور حول رفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة تأهيله مع إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية ودعم المشاريع لتحسين الوضع الاقتصادي، والعمل على فتح المعابر بشكل كامل، بما في ذلك معبر رفح مع تحسن الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء.

ونوهت إلى أن بعض تلك العروض، ومنها مصرية تشمل في مرحلة أخرى العمل من أجل استئناف جهود المصالحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن بعض المقترحات الأخرى لم تتطرق لقضية المصالحة، وأن التركيز كان على الحل الأمني وربط قضية رفع الحصار بقضية الجنود الأسرى، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس بشكل قاطع.

وأوضحت الصحيفة، أن حماس أكدت للأطراف التي ربطت القضيتين ببعضهما البعض على أن قضية الجنود الأسرى لديها لن تتم إلا من خلال مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال عبر وسيط نزيه لديه القدرة للتأثير على الاحتلال، لإلزامه بالوفاء بشروط أي صفقة ستعقد مع الأخذ بعين الاعتبار قبل بدء أي مفاوضات بضرورة إيفاء إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بصفقة الجندي جلعاد شاليط التي عقدت عام 2011.

وبينت أن قيادة حماس، ترى بأن الغرض من العروض المقدمة في المقام الأول هو وقف مسيرات العودة التي أثرت على الاحتلال وأجهدته أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، مشيرةً إلى أن قيادة الحركة تتابع عن كثب كل التحركات،  ورفضت مطالب من بعض الأطراف بوقف المسيرات أو تخفيض حدتها.

وأشارت إلى أن تراجع حدة المسيرات على الحدود جاء لأسباب تتعلق بشهر رمضان الفضيل والعبادات، وكذلك لتزامنه مع امتحانات الثانوية العامة والامتحانات الجامعية.

ونفت المصادر، وفق الصحيفة، أن تكون الحركة تلقت أي رسائل تهديد إسرائيلية من قبل مصر، نافيةً أن يكون يحيى السنوار قائد الحركة، قد تلقى دعوة مصرية جديدة للتوجه للقاهرة أو أن يكون هناك أي شروط مصرية للحركة.

وقالت المصادر، حسب الصحيفة، إن الحركة تنظر بإيجابية كبيرة للجهود المصرية الأخيرة لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك، نافيةً أن يكون ذلك كشرط لتهدئة المسيرات.

ولفتت تلك المصادر إلى أن هناك جهات دولية تدعم كل الجهود المبذولة حالياً للتخفيف من الحصار، وأن الحركة مصرة على رفع الحصار بشكل كلي، وفصل قضيته عن القضايا الأمنية الأخرى.

وبشأن المصالحة، قالت المصادر: إن حركة حماس تنتظر تحركاً من حركة فتح والسلطة الفلسطينية، يؤكد رغبتها في المصالحة، مشيرةً إلى أن الحركة مستاءة من تجاهل حكومة الوفاق لواجباتها وما جرى من اتهامات للحركة، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.

وأكدت تلك المصادر، أن حركة حماس لا زالت ترغب باستمرار مصر في دورها من أجل إنجاز هذا الملف، وأنها تتطلع بإيجابية مع كل المحاولات الرامية لذلك، مشيرةً إلى أن الحركة تنظر إلى أن القضية باتت في ملعب حركة فتح، وأن القرار بيدها بعد أن قدمت حماس الكثير من أجل مسيرة المصالحة.

أخبار ذات صلة

فيديو: مشاهدة المباريات ضمن طقوس ليالي رمضان عند الغزيين

فيديو: مشاهدة المباريات ضمن طقوس ليالي رمضان عند الغزيين

حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) بالقدس بعد العثور على ثقف في جدارها

حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) بالقدس بعد العثور على ثقف في جدارها

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف جنوب قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف جنوب قطاع غزة

معاريف: الهدنة مع حماس جدية ووقف إطلاق النار اعتراف بـ (الكيان المنفصل)

معاريف: الهدنة مع حماس جدية ووقف إطلاق النار اعتراف بـ (الكيان المنفصل)

رسائل فلسطينية للأمم المتحدة حول غزة ونقل السفارات للقدس

رسائل فلسطينية للأمم المتحدة حول غزة ونقل السفارات للقدس

الزوارق الإسرائيلية تُطلق النار على قوارب الصيادين قبالة بحر خانيونس

الزوارق الإسرائيلية تُطلق النار على قوارب الصيادين قبالة بحر خانيونس

مناشدة للرئيس عباس لإجراء عملية جراحية لطفل مريض بالسرطان

مناشدة للرئيس عباس لإجراء عملية جراحية لطفل مريض بالسرطان

الوطنية موبايل وجامعة بيرزيت تكرمان الطلبة المتفوقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا​

الوطنية موبايل وجامعة بيرزيت تكرمان الطلبة المتفوقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا​

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: مشاهدة المباريات ضمن طقوس ليالي رمضان عند الغزيين

فيديو: مشاهدة المباريات ضمن طقوس ليالي رمضان عند الغزيين

حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) بالقدس بعد العثور على ثقف في جدارها

حالة تأهب في مستوطنة (عنتوت) بالقدس بعد العثور على ثقف في جدارها

الزوارق الإسرائيلية تُطلق النار على قوارب الصيادين قبالة بحر خانيونس

الزوارق الإسرائيلية تُطلق النار على قوارب الصيادين قبالة بحر خانيونس

مناشدة للرئيس عباس لإجراء عملية جراحية لطفل مريض بالسرطان

مناشدة للرئيس عباس لإجراء عملية جراحية لطفل مريض بالسرطان

الوطنية موبايل وجامعة بيرزيت تكرمان الطلبة المتفوقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا​

الوطنية موبايل وجامعة بيرزيت تكرمان الطلبة المتفوقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا​

فيديو: أبو عمشة يناشد الرئيس عباس ووزير الصحة لعلاج طفلته

فيديو: أبو عمشة يناشد الرئيس عباس ووزير الصحة لعلاج طفلته

فيديو: ساحة السرايا بغزة تتحول لمخيم للعائلات المُشردة

فيديو: ساحة السرايا بغزة تتحول لمخيم للعائلات المُشردة

فيديو: اندلاع خمسة حرائق بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة

فيديو: اندلاع خمسة حرائق بغلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة

منوعات

&#34;دولارات الدجاج&#34; .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

"دولارات الدجاج" .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

فستان أحلام في &#34;مجموعة إنسان&#34; يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

فستان أحلام في "مجموعة إنسان" يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

عربي

قتلى وجرحى بمشاجرة في سجن شمال العراق

قتلى وجرحى بمشاجرة في سجن شمال العراق

ماكين يعترف أخيرا بأن الحرب على العراق كانت خطأ

ماكين يعترف أخيرا بأن الحرب على العراق كانت خطأ

مصرع 16 عنصرا من الحوثيين في مواجهات بمحافظة البيضاء

مصرع 16 عنصرا من الحوثيين في مواجهات بمحافظة البيضاء

مناشدات لبوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة

مناشدات لبوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة