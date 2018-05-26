ضبط مخدرات لقتل 26 مليون إنسان بولاية أميركية

جزء من المضبوطات

رام الله - دنيا الوطنأفادت السلطات الأميركية، بأنها اكتشفت أكبر عملية تهريب لمخدرات (فينتانيل) بولاية (نبراسكا)، الشهر الماضي.وضبطت سلطات الحدود 54 كيلوغرام من مادة الفينتانيل، وهو نوع من أنواع الأفيون المخدرة، داخل مقطورة بولاية نبراسكا، فيما قالت وسائل إعلام: إن كمية المخدرات المحجوزة تبلغ قيمتها قرابة 20 مليون دولار، وتكفي لقتل 26 مليون شخص.ويعد مخدر فينتانيل من أخطر أنواع المخدرات، ويفوق تأثيره بـ 30 إلى 50 مرة تأثير الهيروين، وقد يكفي غرامان منه لقتل المتعاطي.واكتشفت السلطات 42 حزمة من المخدرات، محشوة في جدار خفي داخل مقطورة إحدى الشاحنات، قبل أن يؤكد المختبر البوليسي أنها مادة (فينتانيل).وقبضت دورية الحدود الأميركية، على فيليبي جيناو مينايا (46 عاماً) ونيلسون نونيز (52 عاماً)، لحيازتهم على كمية المخدرات الضخمة بنية التوزيع.