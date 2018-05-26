دبابات المارينز تصل الحدود الروسية لأول مرة

رام الله - دنيا الوطنشاركت قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) في تدريبات عسكرية على الحدود الروسية الشمالية، للمرة الأولى، وذلك مع حلفاء واشنطن الاسكندنافيين.وبحسب (سكاي نيوز عربية)، فقد استخدمت قوات (مارينز) التابعة لكتيبة الدبابات الرابعة، أسلحة ودبابات من كهوف في النرويج، نقلتها إلى جنوب فنلندا المجاورة، على الحدود مع روسيا، للمشاركة في تدريبات (السهم 18) للمرة الأولى.وأجريت التدريبات في الفترة ما بين 7 و18 أيار/ مايو جنوبي فنلندا، التي تشارك حدوداً طويلة مع روسيا، لم تخل من المشاكل والنزاعات، حيث شارك في التدريبات 150 مركبة مسلحة و300 سيارة عسكرية أخرى، ولم يشارك سوى 30 عنصراً من مشاة (مارينز) في التدريبات، التي يشارك فيها الآلاف من جنود النرويج وفنلندا.