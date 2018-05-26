دولي

مصرع 20 شخصًا بحادث سير في أوغندا

مصرع 20 شخصًا بحادث سير في أوغندا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 20 شخصًا مصرعهم، جراء اصطدام حافلة ركاب بجرار وناقلة في غرب أوغندا.

ووفق ما أفادت به، وكالة (شينخوا) الصينية، فإن الحادث وقع في منطقة کیریاندونكو ليلة السبت، مشيرة إلى أن من بين القتلى أربعة أطفال و16 بالغًا، كما أصيب عدة أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة المحلية: إن فرق الإنقاذ، ورجال الشرطة موجودون حالياً في موقع الحادث للوقوف على أسبابه.

يشار إلى أن أوغندا، أدرجت ضمن قائمة الدول التي يقع فيها أكبر عدد من الحوادث المميتة في العالم، وتشهد سنوياً نحو 20 ألف حادث سير، تؤدي إلى وفاة نحو ألفي شخص.

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