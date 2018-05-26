السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

رام الله - دنيا الوطنأفرجت السلطات السعودية، أمس الجمعة، عن أربع ناشطات في حقوق المرأة، وأوقفت ناشطاً آخر في إطار حملة اعتقالات، بدأت قبل أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارات بالمملكة.ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أطلقت السلطات، سراح الناشطة ولاء آل شُبر بعد الإفراج أمس الخميس عن ثلاث ناشطات من بين 11 ناشطاً معظمهم من النساء، أوقفوا الأسبوع الماضي.وأكدت منظمة العفو الدولية، الإفراج عن الناشطات عائشة المانع وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش، وجميعهن من ضمن المجموعة التي بدأت حركة الاحتجاج في السعودية في تسعينات القرن الماضي من أجل حق المرأة في القيادة.من ناحية أخرى، قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات السعودية اعتقلت، الخميس، محمد البجادي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة.يذكر، أن الأمن السعودي، اتهم النشطاء المعتقلين بإقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" ومحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، فيما لم تنشر الهيئات المختصة أسماء الناشطات المعتقلات.