البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل





وأضاف: "توفر هذه الحملة لمعتمدينا تجربة تسوق فريدة وممتعة، حيث نقدم لهم من خلالها مكافآت نقدية عند استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية؛ لتسديد قيمة مشترياتهم، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك".



وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى برنامج مكافآت العربي، هذا إلى جانب إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل والخدمة المصرفية عبر الإنترنت (عربي أون لاين) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي).



رام الله - دنيا الوطنأطلق البنك العربي، مؤخراً حملة ترويجية خاصة لحاملي بطاقاته الائتمانية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتضمن ربح جوائز نقدية أسبوعية، وذلك ضمن سلسلة العروض والبرامج الترويجية المتواصلة التي يقدمها البنك لمعتمديه.وتتيح الحملة والتي تستمر لغاية 30/06/2018 لحاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية فرصة ربح مبلغ 200 دولار، وذلك ضمن سحوبات أسبوعية عند شرائهم من أي سوبرماركت أو مطعم أو شركة طيران أو فندق أو عند الشراء عبر الإنترنت باستخدام بطاقات البنك العربي الائتمانية، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المشتريات بفائدة شهرية 0% لمدة 3 أشهر أو بفائدة شهرية 3% لمدة 6 أشهر.وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية، للأفراد في البنك العربي– فلسطين: "يحرص البنك العربي على توفير تجربة مصرفية مميزة، وعروض ذات قيمة مضافة لمعتمديه الكرام، وذلك بما يناسب مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المختلفة".