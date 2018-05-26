شبان يَحرقون موقعًا لقناصة الجيش الإسرائيلي شرقي المغازي

رام الله - دنيا الوطنأحرق عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم السبت، موقعًا للقناصة الإسرائيلية، شرقي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.ووفقًا لقناة (الأقصى) المحلية، فإن هذا الموقع يستخدمه قناصة الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار على الشبان، الذين يشاركون بمسيرات العودة السلمية، فيما عاد الشبان إلى قطاع غزة بسلام.إلى ذلك، عادت قناصة الاحتلال للانتشار من جديد، بالتزامن مع وخروج آلية للاحتلال من الموقع العسكري الذي أحرقه الشبان شرق المغازي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قواته حددت أربعة شبان فلسطينيين، عبروا السياج الأمني​، وأشعلوا النار في الموقع، حيث وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي على الفور إلى المكان، وأطلقت النار عليهم، وعادوا إلى غزة من جديد.