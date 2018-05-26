سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه ليس هناك أي توجه للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي على حد تعبيره، "استباحت دماء المصريين، ورفعت السلاح في وجوههم".وقال شكري للتلفزيون المصري، إن الجماعة، حاولت سلب إرادة الشعب، وإقصاء الأغلبية من أبنائه عن الحياة السياسية.ودعا شكري، إلى ضرورة دعم المسار السياسي وجهود المبعوث الأممي في ليبيا، موضحاً أنه لا يفضل الحلول العسكرية في ليبيا لحل الأزمة، ولكنه يفضل دعم الجهود والوصول إلى رؤية مشتركة حول مستقبل الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسات لخدمة الشعب الليبي.