إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

رام الله - دنيا الوطنأكدت الشرطة العُمانية، أن إعصار (ميكونو) الذي يضرب البلاد، أدى لوفاة طفلة بعمر (12 عامًا) متأثرة بجروحها جراء ارتطامها بجدار منزل، بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.وأعلنت أجهزة الدفاع المدني، أنه تم إجلاء 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية، بخاصة في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.إلى ذلك، قالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على موقع (تويتر): إن "آخر مؤشرات الرصد، تفيد بأن الحالة المدارية تطورت إلى إعصار من الدرجة الثانية" مع رياح شديدة السرعة، مشيرة إلى "استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى مصحوبة برياح شديدة السرعة".وقررت الهيئة العامة للطيران المدني، إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران، اعتباراً من منتصف ليل الخميس- الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، وفقاً للتطورات التي قد تطرأ جراء الإعصار.ودعت السلطات العمانية السكان المحليين للبقاء في منازلهم، حفاظاً على سلامتهم، وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، وأجلت السلطات، بحسب التلفزيون الرسمي، مئات السكان من جزيرة صغيرة قبالة صلالة.