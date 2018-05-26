الجمعة العاشرة لمسيرات العودة.. (من غزّة إلى حيفا... وحدة دم ومصير مشترك)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، أن تظاهرات يوم الجمعة المقبل، في غزة، ستكون تحت عنوان "من غزّة إلى حيفا... وحدة دم ومصير مشترك".إلى ذلك، دعت قوى وطنية في حيفا، إلى تظاهرة تلاحم وغضب، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى في غزّة، عن أن تظاهرات وفعاليات الجمعة المقبل، سيكون تحيّة لحيفا.ووفق نص الدعوة التي نشرتها صفحة (حراك حيفا) على موقع (فيسبوك)، فإن هذه التظاهرة "رد على غزة التحية"، وأنّها تأتي للتأكيد على حقّ العودة، وكسر الحصار، وعروبة القدس.وتُنظّم التظاهرة، وفق الجهة الداعية، يوم الجمعة المقبل، 1 حزيران/ يونيو 2018، الساعة التاسعة مساءً، في ساحة باسل الأعرج- جادة الكرمل (بنغوريون)، حيفا.وجاء في بيان الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى: "نوجّه التحيّة لصمود أهلنا بالداخل الصامد عام 1948، وانطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ الجمعة المقبل، يوم 1 حزيران/ يونيو 2018، هو جمعة "من غزّة إلى حيفا... وحدة دم ومصير مشترك".