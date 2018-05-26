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السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا
الرئيس محمود عباس والملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن بلاده تعتبر القضية الفلسطينية، هي قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية على مدار 70 عامًا، مهما كان حجم الضغوط والمؤثرات.

وقال بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن المملكة تقف اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرون بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة".

وشدد على أن المملكة العربية السعودية، ستستمر بقيادة الملك سلمان، وولي عهده في الوقوف مع العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان، وفي مقدمتها قضية فلسطين، هذا واجبنا وقدرنا.

وأضاف: "أن قيام المملكة بقيادة الملك سلمان، الداعم الأول لجهود عون الأشقاء الفلسطينيين منذ كان أميراً للرياض، ومن موقعها في قلب العالمين العربي والإسلامي، بواجبها بدعم الأشقاء الفلسطينيين، هو أمر لا فضل فيه ولا منة، بل هو شرف وواجب وطن يحتضن قبلة المسلمين تجاه أرض مسرى النبي، وأولى القبلتين".

وأشار السفير السعودي إلى أن المملكة، قدمت مساهمات مشهودة حفاظاً على هوية المسجد الأقصى، وذلك من خلال دعم عدد من المنظمات منها صندوق القدس، ووكالة بيت مال المقدس، وبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وصندوق انتفاضة القدس، وصندوق الأقصى، وغيرها.

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