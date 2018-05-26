شاهد: أكثر من 76 ألف طالب فلسطيني يقدمون اليوم أول امتحانات الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنتوجه 76811 طالباً وطالبة، اليوم السبت، إلى قاعات امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) للعام 2018 في دورته الأولى (دورة مروان شرف) للسنة الثانية من سنوات العمل بالنظام الجديد، منهم 45.056 طالبًا في المحافظات الشمالية و31.755 طالبًا في المحافظات الجنوبية.وقالت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان لها، أن الطلبة موزعون على 656 قاعة، منها 473 في المحافظات الشمالية و180 في المحافظات الجنوبية، وثلاث قاعات تابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من: قطر، ورومانيا، وبلغاريا.وتمنت اللجنة للطلبة التوفيق والنجاح في الامتحان، داعيةً الجميع إلى توفير البيئة المناسبة، التي تراعي مصلحة الطلبة، شاكرةً جيش العاملين في الامتحان والمشرفين على كافة تفاصيله.بدوره، أكد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أن الشرطة أنهت كافة الاستعدادات لتأمين امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) في كافة المحافظات، ضمن خطة أعدتها إدارة العمليات المركزية، وتم توزيعها على شرطة المحافظات والإدارات المتخصصة والمكلفة بتنفيذ هذه المهمة.وقال ارزيقات، في بيان صحفي" إنه سيتم استكمال تطبيق هذه الخطة اعتباراً من صباح اليوم السبت، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن نشر عناصر وضباط الشرطة في كافة القاعات وتأمين الحراسة لمديريات التربية والتعليم ومراكز التصحيح، ومرافقة المركبات التي ستقوم بنقل الأسئلة من الوزارة إلى مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ونقل دفاتر الإجابات عند الانتهاء من القاعات إلى مراكز التصحيح.وأوضح أنه سيشارك في تنفيذ هذه المهمة ما يزيد عن 1300 ضابط وضابط صف وفرد لتأمين الحراسة لـ 428 قاعة منذ ساعات الصباح، وحتى انتهاء الامتحان ومغادرة الطلبة، كما سيتم تأمين الحراسة لـ 16 مديرية من مديريات التربية والتعليم و12 مركز تصحيح.