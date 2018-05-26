استشهاد المواطن عويضة (بائع البراد) متأثراً بجراحه في غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر اليوم السبت، باستشهاد المواطن حسين سالم أبو عويضة (41 عاماً)، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام خلال مسيرات العودة الكبرى.ويُعرف الشهيد الذي كان يسكن في حي الشعف باسم (بائع البراد)، في مسيرات العودة.وباستشهاد المواطن عويضة، يرتفع عدد الشهداء إلى 116 شهيداً، فيما زاد عدد المصابين عن 13 ألفاً بينهم 335 جريحاً في حالة الخطر.