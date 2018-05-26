اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني: "إن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى".وخاطب إبراهيم، خلال إفطار رمضاني في مدينة صيدا جنوب لبنان، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور قائلاً: "نتمنى للرئيس محمود عباس الشفاء العاجل، ونتمنى في القريب العاجل، أن يصلي فينا في القدس، عاصمة فلسطين يا سعادة السفير شاء من شاء وأبى من أبى"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وشدد اللواء إبراهيم على أن صيدا، تبقى حاضنة القضية الفلسطينية رغم كل الجراح، وحاضنة لمخيم عين الحلوة، عاصمة الشتات "للإخوة الفلسطينيين".