مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعدم مستوطنون، أمس الجمعة، العشرات من الأشجار المثمرة، جنوب بيت لحم.وقال ممثل هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: "إن مجموعة من المستوطنين، أقدمت على قطع 25 شجرة دُراق، و35 كرمة، تعود للمواطن صلاح شاهين، مشيراً إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني خلال أسبوع، الذي يستهدف المنطقة نفسها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).