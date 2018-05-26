الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة كافة الاستعدادات لتأمين امتحانات الثانوية العامة في كافة المحافظات، وذلك ضمن خطة أعدتها إدارة العمليات المركزية، وتم توزيعها على شرطة المحافظات والإدارات المتخصصة المكلفة تنفيذ هذه المهمة.وقال المتحدث باسم الشرطة، المقدم لؤي ارزيقات: إن العمل على استكمال تطبيق هذه الخطة، سيبدأ اعتباراً من صباح اليوم السبت، والذي سينعقد فيه الامتحان الأول لهذا العام، مشيراً إلى أن هذه الخطة تقضي بنشر عناصر وضباط الشرطة في محيط كافة القاعات وتأمين الحراسة لمديريات التربية والتعليم ومراكز التصحيح ومرافقة المركبات التي ستقوم بنقل الأسئلة من الوزارة إلى مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ونقل دفاتر الإجابات عند الانتهاء من القاعات إلى مراكز التصحيح.وأوضح أنه سيشارك في تنفيذ هذه المهمة ما يزيد على 1300 ضابط وضابط صف وفرد؛ لتأمين الحراسة لـ 428 قاعة منذ ساعات الصباح وحتى انتهاء الامتحان ومغادرة الطلبة، فيما سيتم تأمين الحراسة لـ 16 مديرية من مديريات التربية والتعليم و12 مركز تصحيح.