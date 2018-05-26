الوطنية موبايل والاتحاد الفلسطيني يُتوجان هلال القدس بطلًا لكأس فلسطين









رام الله - دنيا الوطنتوجت شركة الوطنية موبايل- إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نادي هلال القدس ببطولة كأس فلسطين في المحافظات الشمالية لعام 2018، بعد تمكنه من تجاوز نادي ثقافي طولكرم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرض ملعب بلدية نابلس.وقدم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، وممثلون عن شركة الوطنية موبايل، كأس البطولة لهلال القدس، وميدليات التتويج لكل من الوصيف والبطل، مهنئينهم بهذا الفوز والمباراة المميزة.وبهذا الفوز لنادي هلال القدس وبحصولهم على كأس فلسطين للمحافظات الشمالية برعاية حصرية من الوطنية موبايل، ينتظر النادي مباراته مع بطل كأس فلسطين في المحافظات الجنوبية شباب خانيونس، لتحديد بطل كأس دولة فلسطين 2018.ويذكر أن نادي هلال القدس حافظ على صدارة دوري الوطنية موبايل للعام الثاني على التوالي، وقدم مجهودًا كرويًا كبيرًا خلال هذا الموسم، من خلال خوضه للعديد من المباريات الحاسمة والشديدة ليحافظ على لقبه.وفي هذا السياق، هنأ الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي، نادي هلال القدس بهيئتيه الإدارية والفنية واللاعبين على هذا الإنجاز الكبير، واستحقاقهم للتتويج الذي يأتي ثمرة جهود المنظومة الكاملة في النادي خلال مشواره في بطولة كأس فلسطين.وقال مرعي "إن الوطنية موبايل برعايتها لكأس فلسطين للعام الثاني على التوالي تؤكد وقوف الشركة إلى جانب الرياضي الفلسطيني، ودعمها الكامل له في مسيرة تطوير الرياضة الفلسطينية يدًا بيد مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكافة الجهات ذات العلاقة، فالوطنية موبايل ليست فقط راعيًا لكأس فلسطين إنما تأتي رعايتها هذه إلى جانب رعاية دوري المحترفين في الضفة الغربية، والدرجة الممتازة في قطاع غزة الحبيب، ونهائي كأس أبو عمار، وكأس السوبر، لتكون الوطنية موبايل قد استحقت وحققت شعار (راعي كرة القدم الفلسطينية)".وأضاف، أن الوطنية موبايل منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه معترك كرة القدم وهي على قناعة تامة أن هذه الرعاية هي الأهم في تاريخها، ولنا الشرف بأن نكون شركاء مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ومع أندية المحترفين والممتازة، ونزداد شرفا بتتويج الأبطال الذين استحقوا ألقابهم بكل جدارة، خاصة أن هذه الرعاية تختص بفئة الشباب الفلسطيني، والتي توليها الوطنية موبايل اهتمامًا كبيرًا، وذلك للدور المحوري الذي يؤديه الشباب في مسيرة بناء الدولة، بالإضافة إلى النهضة الرياضية.وأشار إلى أننا نتطلع في الوطنية موبايل إلى تتويج بطل كأس دولة فلسطين 2018 بعد المباراة التي ستجمع هلال القدس بطل المحافظات الشمالية مع شباب خانيونس بطل الكأس في المحافظات الجنوبية.ومن الجدير بالذكر، أن الوطنية موبايل تقدم رعايتها لاتحاد كرة القدم الفلسطيني للعام الثالث على التوالي، عبر رعايتها لدوري الوطنية موبايل للمحترفين في الضفة الغربية، ودوري الوطنية موبايل للدرجة الممتازة في غزة للمرة الثالثة على التوالي وراعي بطولة كأس فلسطين للسنة الثانية على التوالي، بالإضافة لرعاية 24 ناديًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.