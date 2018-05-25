ماكرون يصف قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس بـ (الخاطئ)

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بـ (الخاطئ).جاءت تصريحات (ماكرون)، في كلمة له اليوم الجمعة، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية شمالي البلاد، بين 24 و26 أيار/ مايو الجاري.وقال ماكرون: "بكل وضوح هذا القرار خاطئ، وأعتقد أنه ينبغي علينا اليوم ألا نزعزع في المنطقة الاستقرار القائم على مبادئ واضحة وتوازن معين"، مؤكداً على دعم وإلتزام بلاده بحل الدولتين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وشدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة إجراء مفاوضات بهذا الصدد.وقال: "لهذا السبب فإن قرار نقل السفارة ليس صائبا أو مرغوباً، ونشعر بالحزن بخصوص ذلك".