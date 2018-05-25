خلال ساعات.. 76811 طالبا وطالبة يتوجهون لأداء امتحان "الإنجاز"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أنه خلال ساعات يتوجه 76811 طالب وطالبة إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 في دورته الأولى "دورة مروان شرف" للسنة الثانية من سنوات العمل بالنظام الجديد، منهم 45056 طالب وطالبة في المحافظات الشمالية و31755 طالب وطالبة في المحافظات الجنوبية، موزعين على 656 قاعة، منها 473 في المحافظات الشمالية و180 في المحافظات الجنوبية، وثلاث قاعات تابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا.وتمنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي للطلبة التوفيق والنجاح في الامتحان، داعيةً الجميع لتوفير البيئة المناسبة التي تراعي مصلحة الطلبة، شاكرةً جيش العاملين في الامتحان والمشرفين على كافة تفاصيله.