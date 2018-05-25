إصابة شخصين في إطلاق نار بمدرسة أميركية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شخصان، مساء اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار وقع في مدرسة أميركية بولاية إنديانا، فيما اعتقلت الشرطة مطلق النار.وبحسب ما نقلت (سي إن إن)، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان عامل الاستقبال في المدرسة المتوسطة قد أصيب بالنيران التي أطلقت، أم أن الإصابة حصلت بصورة أخرى.وتم تأمين المدرسة الواقعة في مدينة نوبلسفيل، عقب الحادث، بحسب المصدر، فيما لم تتضح بعد أسباب الهجوم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتشهد مدارس أميركية حوادث إطلاق نار بين الفينة والأخرى، وفي فبراير 2018، وقع 18 قتيلا في مدرسة بباركلاند في فلوريدا، وقامت حملة واسعة بعد ذلك للمطالبة بضبط حمل الأسلحة في الولايات المتحدة.