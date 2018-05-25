بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي

انفجرت عبوتان ناسفتان مساء اليوم الجمعة على بعد أمتار من مقر الحزب الشيوعي العراقي في وسط بغداد، حسب ما أكد متحدث باسم ائتلاف "سائرون" الذي يجمع الشيوعيين بالزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي فاز مؤخرا بالانتخابات التشريعية.



وأوضح عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي لوكالة (فرانس برس)، أن عبوتيْن ناسفتيْن رميتا على مقر الحزب الشيوعي العراقي، في ساحة الأندلس بوسط العاصمة.



وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة (فرانس برس): "إن التفجيرين أسفرا عن سقوط ثلاثة جرحى" في أول تفجير يستهدف مقر حزب عراقي منذ انطلاق الحملة الانتخابية في منتصف نيسان/أبريل الماضي".



وقال الحلفي: "إن السبب هو أن طغمة الفساد لم تتحمل طعم الخسارة، نحن نتلقى تهديدات مستمرة، هذه رسالة تهديد وتخويف لإعاقتنا من المضي في طريق الإصلاح والتغيير".



وفاز تحالف الصدريين والشيوعيين وبعض أحزاب التكنوقراط في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ 54 مقعدا.



وتقدم "سائرون" على تحالف "الفتح" (47 مقعدا) الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي اضطلعت بدور حاسم في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة.



وحلّ ثالثا بـ 42 مقعدا ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي.



وهي المرة الأولى منذ العام 2005، التي تجري فيها عملية التصويت في العراق من دون هجمات دامية وفي أجواء هادئة نسبيا، بعيد إعلان السلطات هزيمة تنظيم الدولة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.



رام الله - دنيا الوطن