عربي

بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي

بغداد : عبوتان ناسفتان تستهدفان مقر الحزب الشيوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انفجرت عبوتان ناسفتان مساء اليوم الجمعة على بعد أمتار من مقر الحزب الشيوعي العراقي في وسط بغداد، حسب ما أكد متحدث باسم ائتلاف "سائرون" الذي يجمع الشيوعيين بالزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي فاز مؤخرا بالانتخابات التشريعية.

وأوضح عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي لوكالة (فرانس برس)، أن عبوتيْن ناسفتيْن رميتا على مقر الحزب الشيوعي العراقي، في ساحة الأندلس بوسط العاصمة.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة (فرانس برس): "إن التفجيرين أسفرا عن سقوط ثلاثة جرحى" في أول تفجير يستهدف مقر حزب عراقي منذ انطلاق الحملة الانتخابية في منتصف نيسان/أبريل الماضي".

وقال الحلفي: "إن السبب هو أن طغمة الفساد لم تتحمل طعم الخسارة، نحن نتلقى تهديدات مستمرة، هذه رسالة تهديد وتخويف لإعاقتنا من المضي في طريق الإصلاح والتغيير".

وفاز تحالف الصدريين والشيوعيين وبعض أحزاب التكنوقراط في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ 54 مقعدا.

وتقدم "سائرون" على تحالف "الفتح" (47 مقعدا) الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي اضطلعت بدور حاسم في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة.

وحلّ ثالثا بـ 42 مقعدا ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي.

وهي المرة الأولى منذ العام 2005، التي تجري فيها عملية التصويت في العراق من دون هجمات دامية وفي أجواء هادئة نسبيا، بعيد إعلان السلطات هزيمة تنظيم الدولة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أخبار ذات صلة

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

السعودية: قضية فلسطين واجبنا وقدرنا

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"

الجيش الجزائري يعلن استسلام &#34;مسلح خطير&#34;

الجيش الجزائري يعلن استسلام "مسلح خطير"

ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

العراق يقصف تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية

العراق يقصف تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

البنك العربي يُطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة الشهر الفضيل

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

التربية تَستصرخ العالم الحُر لإنقاذ مدرسة الخان الأحمر

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

اسرائيل تطلق موجة توسع استيطاني جديد ردا على إحالة جرائم الاستيطان للمحكمة الجنائية

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

الطقس: صافٍ إلى شديد الحرارة

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

استقرار أسعار الدولار واليورو مقابل الشيكل

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

اللواء إبراهيم: القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

مستوطنون يُعدمون عشرات الأشجار المثمرة جنوب بيت لحم

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الشرطة تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

منوعات

&#34;دولارات الدجاج&#34; .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

"دولارات الدجاج" .. هذا ماتقاضاه عمرو خالد بعد إعلان الدواجن

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

صور صادمة .. كيف تغير شكل نجمات بوليوود بعد عمليات التجميل؟

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

مأساة فنان عربي لا يجد نفقة علاجه من السرطان.. وهكذا علق زميله

فستان أحلام في &#34;مجموعة إنسان&#34; يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

فستان أحلام في "مجموعة إنسان" يُكلفها 26 ألف دولار .. هل يستحق؟

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

دنيا بطمة تكشف سبب انتفاخ وجهها الغريب

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

تسريب صور لتوأم جورج وأمل كلوني .. شاهد جمالهما

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

لن تتخيل المبلغ الذي تقاضاه محمد منير مقابل دقيقة إعلانية واحدة

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

مشهد غسل جثة ابنة غادة عبدالرازق مسروق من مسلسل تركي!

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

هيا مرعشلي نسيت تعديل أنفها بالفوتوشوب وتعرضت للهجوم

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

الصلح التاريخي .. أحلام تبكي وتصالح نوال الكويتية

عربي

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

السعودية تُفرج عن أربع ناشطات

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

سامح شكري: لا تصالح مع الإخوان المسلمين

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

إعصار (ميكونو) يقتل طفلة عُمانية

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار &#34;مكونو&#34;

فيديو: خمسة قتلى في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار "مكونو"