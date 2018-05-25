إصابة مواطن مقدسي بالرصاص إثر شجار في حي رأس العامود

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ، مساء اليوم الجمعة: "إن مواطناً مقدسياً نقل إلى مستشفى المقاصد بالقدس؛ لتلقي العلاج إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بجروح طفيفة"، مشيراً إلى أن إصابة هذا المواطن، جاءت خلال شجار اندلع بسبب خلاف على الطريق في حي رأس العامود.وأوضح، أن قوة من الشرطة، هرعت إلى مكان إطلاق النار، وفتحت تحقيقاً في ملابسات هذا الحادث، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).