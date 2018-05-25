هل خضعت إسرائيل لشروط حركة حماس لإبرام تهدئة طويلة الأمد؟

ووفق القناة، فإن السبب وراء ذلك، يعود إلى التغيير الواضح دولياً في التعامل مع غزة، بعد الموافقة على الفصل بين البعد السياسي والإنساني السيئ في غزة، والذي جعل "إسرائيل" تتراجع خطوة للخلف، بحسب ما نقله موقع "عكا".



ذكرت القناة الإسرائيلية، أن شروط إسرائيل لإبرام تهدئة مع حركة (حماس)، اقتصرت على عدم إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة، والتوقف عن حفر الأنفاق، وعدم استخدام البضائع التي تدخل عن طريق المعابر في توظيف مزدوج، وعدم استخدام المنطقة القريبة من السلك الزائل في نشاطات عسكرية من كل فصائل المقاومة، وبحث ملف الأسرى في غزة في إطار الاتفاق على الهدنة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن إسرائيل تراجعت عن شرطي نزع سلاح حماس، والاعتراف بإسرائيل، والموافقة على شروط الرباعية الدولية، وكذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مقابل إبرام تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس، ورفع الحصار عن قطاع غزة.