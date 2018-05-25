سفينتان للناتو تصلان حيفا لإجراء مناورات مشتركة مع البحرية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة: "إنّ سفينتان تابعتان لحلف الناتو (إسبانية وبريطانية)، ستصلان ميناء حيفا اليوم، للمشركة في مناورات بحرية مشتركة بين حلف الناتو والبحرية الإسرائيلية".وأضاف: "تهدف هذه المناورات للتأكيد على التزام الناتو بالعلاقة الاستراتيجية مع سلاح البحرية الإسرائيلي، ودوره في النشاط المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفقًا للناطق الإسرائيلي"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وهذه هي المرّة الأولى التي ترسو فيها السفينة الإسبانية (VICTORIA) في شواطئ إسرائيل.وخلال رسو السفينتيْن ستجرى لقاءات رفيعة المستوى بين قادة سلاح البحرية وقادة في الناتو بالاضافة الى إجراء تمرين مشترك بين القوات.