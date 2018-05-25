ألمانيا مستعدة لدعم مصر لتأمين الحدود الغربية والجنوبية

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم الغالبية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) فولكر كاودر، أن بلاده تتفهم جيدا حجم التحديات التي تواجهها مصر من أجل تأمين حدودها الغربية والجنوبية.ووفق ما نقلت عنه، فقد قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: إن كاودر أكد خلال مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس، أن ألمانيا مستعدة لتقديم المزيد من الدعم المادي والفني لرفع القدرات المصرية في هذا الشأن.وأضاف أبو زيد: "اللقاء عكس متانة العلاقات الثنائية التي تعد واحدة من أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية، والتي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تطورات إيجابية وتزايدا في وتيرة الاتصالات والزيارات المتبادلة على مختلف الأصعدة".