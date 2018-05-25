إلكين: كل المؤشرات تهدد بحرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران

رام الله - دنيا الوطنأكد زئيف إلكين وزير البيئة الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تخاطر في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، بنشوب حرب مفتوحة.ووفقًا لوكالة (روسيا اليوم) فقط قال إلكين، ردًا على سؤال حول مدى احتمال مواجهة عسكرية مفتوحة بين إسرائيل وإيران: "الخطر موجود دائما، وباعتبار إيران تعلن صراحة أن هدفها هو تدمير إسرائيل، سيظل هذا الخطر قائمًا".وأضاف: "إيران وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية، تنفق أموالا كبيرة على مشروعها العسكري في سوريا وتسليح "حزب الله" في لبنان"، "واليوم في يد "حزب الله" ترسانه صاروخية تعد من أكبر الترسانات الصاروخية في العالم وكل هذا تم بأموال إيرانية".وختم الوزير الإسرائيلي حديثه قائلًا: "نحن لا يمكننا أن نقبل حقيقة أن تهدد سلامة مواطنينا من قبل الصواريخ الإيرانية المتمركزة في الأراضي السورية، مباشرة على حدودنا، لذلك، سنفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك".