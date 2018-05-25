كيم جونغ أون لترامب: مستعدون لإجراء محادثات في أي وقت

رام الله - دنيا الوطنأكدت كوريا الشمالية، أنها مازالت مستعدة لإجراء محادثات "في أي وقت وبأي شكل"، وذلك بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.ووصف نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم كي- غوان قرار ترامب بأنه "مؤسف للغاية"، حيث عزا ترامب قراره بإلغاء اللقاء إلى "العدائية المفتوحة" من جانب كوريا الشمالية، وفق إعلان ترامب في رسالة بعثها إلى كيم جونغ أون شخصياوقبل ساعات من إعلان ترامب إلغاء اللقاء، قالت بيونغ يانغ إنها نفذت وعدها بتفكيك الأنفاق الموجودة تحت موقع إجراء التجارب النووية.