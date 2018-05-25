إصابة 15 كنديًا في انفجار مطعم غرب (تورنتو)

رام الله - دنيا الوطنأصيب 15 شخصاً، بجراح جراء انفجار بمطعم بمقاطعة (أونتاريو) الكندية.ووفقاً لما ذكرته تقارير صحيفة (تايمز كولونست)، فقد قال متحدث باسم خدمة المسعفين الطبيين: إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع في بلدة ميسيسوغا، غرب (تورنتو).وقال المتحدث "إن 12 اخرين عانوا من جروح سطحية"، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في مطعم هندي اسمه "بومباي بهيل" بمنطقة للتسوق.كما أعلنت الشرطة الكندية فرار المشتبه بهما من المكان بعد تفجير القنبلة.