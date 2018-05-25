العراق يقصف تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية

رام الله - دنيا الوطنأكد بيان عسكري عراقي، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات (f16) العراقية قصفت مواقع لتنظيم الدولة، داخل الأراضي السورية ودمرتها بالكامل.ووفق قناة (العالم) الإيرانية، فقد قال بيان عسكري لمركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية: إن "طائرات f 16 العراقية نفذت صباح اليوم ضربات جوية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، استهدفت خلالها موقع لقيادة لتنظيم، وموقع آخر عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر المسلحة، في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".وذكر البيان "بحسب المعلومات الاستخبارية الأولية، فإن هذه العملية حققت أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل".يشار إلى أن سلاح الجو العراقي شن هجمات استهدفت مواقع لداعش داخل سوريا في شهر نيسان/ أبريل.